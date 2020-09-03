Milli Eğitim Müdürünü duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Polis Şehitliği'nde gördüğü Ahmet Amaratlıcan'ı makam aracıyla evine bıraktı. Ahmet'in şehitliğe otobüsle geldiğini öğrenmesi ve 'Şehitlere görevimi yapmaya geldim' cümlesiyle duygulanan Ekinci, kendisine Kayserispor forması hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Asri Mezarlıkta bulunan Polis Şehitliği'nde Ahmet Amaratlıcan'ı gördü. Ekinci; Amaratlıcan'ın kendisine şehitlere olan görevini yerine getirmek için evinden otobüsle geldiğini söylemesi üzerine makam aracıyla evine kadar bıraktı. Ekinci, bugün o öğrenciyle makamında bir araya geldi. Kendisinin çok duygulandığını ve Ahmetleri tanıdıkça gelecekten çok umutlu olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; "Ahmet'i bütün Türkiye tanısın istiyorum. Ahmet bizim gururlandığımız öğrencimiz. Ahmet ile tesadüfen Polis Şehitliği'nde 30 Ağustos günü karşılaştık. Orada başka çocuklar da vardı, ama Ahmet hepsinden farklıydı. Ahmet'e sorduk; 'Sen kimsin'? 'Ben Ahmet' dedi. 'Ne yapıyorsun' diye sorduğumda cevabı 'şehitlere görevimi yapmaya geldim'. Bu beni çok duygulandırdı. Köşk mahallesinde oturduğunu, otobüsle geldiğini söyledi. Ahmet; 30 Ağustos'ta kendi başına otobüse biniyor, şehitlerimize görevini yapmak için şehitliğe geliyor. Geleceğimiz açısından çok duygulandırdı. Ben, geleceğimizden çok daha ümitvarım. İnşallah bizler, gözümüz arkada kalmadan memleketimizi Ahmetlere emanet edeceğiz. İnşallah bu ülkeyi geleceğe taşıyacaklar" dedi.

Celalettin Ekinci'ye teşekkürlerini ileten Melikgazi İlçesi'nde bulunan Erbosan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ahmet Amaratlıcan ise duygularını paylaşarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle şehitlerimizi anmak için polis şehitliğine gitmiştim. Orada karşılaştığım kişiler Kayseri protokolüydü. İl Milli Eğitim Müdürümüzle aramızda kısa bir sohbet geçti. Otobüsle geldiğimi söyleyince kendisi makam aracıyla Asri Mezarlıktan Köşk mahallesindeki evime kadar bıraktı" ifadelerini kullandı.

Amaratlıcan ayrıca okulların açılmasını istediğini de sözlerine ekleyerek, "Okulu özledim. Yeni bir döneme girdik. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarsak tekrar okullar açılır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ahmet Amaratlıcan'a Hes Kablo Kayserispor'un formasını hediye etti. - KAYSERİ