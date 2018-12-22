Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürünün Okul Denetimleri

Milli Eğitim Müdürünün Okul Denetimleri

1 saat önce

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri birlikte Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürünün Okul Denetimleri, System.String[]
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri birlikte Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Yeni yapılan çok amaçlı spor salonunu gezen Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yapılan incelemeler sonucunda eksikliklerin giderilmesi için teknik elemanları görevlendirdi. Okul müdürüne bir hafta içerisinde bu eksiklerin giderilmesini isteyen Korkmaz, takibinin yapılıp, kendisine haber verilmesi ricasında bulundu. Pansiyon bölümünde de incelemelerde bulunan Korkmaz, "Çocuklarımızın daha rahat, daha ferah, kendilerini güvende hissedebilcekleri bir mekanda kalmaları bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Bu nedenden dolayı çocuklarımıza kendi öz evlatlarımız gibi bakmak zorundayız" dedi.

İncelemelerden sonra öğretmenlerle "2023 eğitim vizyonu" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Korkmaz, "Eğitim vizyonuna dair araştırıp hazır olunması, öğretmenlik yeterliliklerini yerine getirmesi gerek. Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın temelinin sağlam temeller üzerine atılması için gerekli çaba ve ehemmiyeti göstermeniz gerek" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:21 Kaynak: İHA

Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis, Güncel
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