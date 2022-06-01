Milli Eğitim Önünde Açıklama Yapmalarına İzin Verilmeyen Eğitim Sen'li Öğretmenler Yarın Danıştay'a Başvuracak

Eğitim Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğinin geri çekilmesi için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapmak istedi, ancak polis izin vermeyince açıklama kaldırımda yapıldı. Eğitim Sen genel Başkanı Nejla Kurul, "Artık öğretmenler odasında hakları gasp edilen ücretli öğretmenler var. Sözleşmeli öğretmenler var, güvencesizliğe itilmiş… Siyasal kayırmacılığı özendirecek bu yasaya karşı durmamız gerekiyor. Taleplerimizi içeren yönetmeliğin iptali başvurusunu yarın Danıştay'a yapacağız" dedi.

Eğitim Sen, eğitim emekçilerini kariyer basamakları üzerinden ayrıştıran Öğretmenlik Meslek Kanunu'na bağlı çıkarılan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle, Türkiye'de eş zamanlı olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri önünde bugün açıklama yaptı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bu akşam yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermeyince öğretmenler kaldırımda taleplerini duyurmaya çalıştı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul ve sendika yöneticilerinin katıldığı açıklamada Eğitim Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü basın açıklamasını okudu. Okunan metinde dile getirilen çağrı şöyle:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak dar bir çerçevede düzenlenmişti. Eğitim emekçilerini, kariyer basamaklarına ayırarak bölen ve eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı bir içerikte hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmelik düzenlemesi eğitimi daha da karmaşık hale getirdiği açıktır.

Aynı işi yapan öğretmenler arasında kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenler ayrımına; uzaman öğretmen ve baş öğretmen gibi yeni statüler eklenmesini doğru bulmuyoruz. Adaylık sınavının kaldırılması ve sınavın işlevinin Milli Eğitim bünyesinde kurulacak bir değerlendirme komisyonuna devredilmesi öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında şaibeli ve adaletsiz uygulamaları kaçınılmaz olarak gündeme getirecek öğretmen atamalarına olduğu gibi bu konuda da ayrımcı ve haksız uygulamaların önünü açacaktır."

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuracaklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Neden bu sıkışık kaldırımdayız? Çünkü aylardır, haftalardır Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konudaki görüşlerimizi ifade etmek üzere randevu alamamaktayız. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenleri bölmek, öğretmenler üzerinde baskı oluşturmak, öğretmenlerin sahip olduğu en dayanışmacı kültürü istila etmek üzere çıkartılmış bir yasa olduğunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etmek gerekiyor. Bundan 20 yıl önce öğretmenler odasında ağırlıklı bir tek öğretmen vardı. O öğretmen kıdeme dayalı bir ücret almaya çalışırdı. Sorunları yok muydu, vardı ama bugün okullarımızda üç öğretmen var. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen. Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla çıkan yönetmelik ile bu kez kadrolu öğretmenler 3'e ayrıldı. Artık öğretmenler odasında hakları gasp edilen ücretli öğretmenler var, hakları gasp edilen sözleşmeli öğretmenler var, güvencesizliğe itilmiş…

Bir yandan anayasaya aykırı olan bir yandan keyfiyet içeren aynı zamanda siyasal kayırmacılığı özendirecek bu yasaya karşı durmamız gerekiyor. Taleplerimizi içeren yönetmeliğin iptali başvurusunu yarın Danıştay'a yapacağız."