Milli Eğitim Platformu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Platformu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Milli Eğitim Platformu ilk toplantısını yaptı

6 saat önce

Milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Milli Eğitim Platformu ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.

Milli Eğitim Platformu ilk toplantısını yaptı, System.String[]

Milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Milli Eğitim Platformu ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.


Adıyaman'da eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağın gereklerine göre geliştirmek, eğitimin kalitesini artırarak daha üst seviyelere çıkartıp, karşılaşılan sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan platform Vali Yardımcısı Bedir Deveci Başkanlığında toplandı.


Türkiye Petrolleri Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum amirleri, milli eğitim şube müdürleri, sendika başkanları ve paydaş kurumlar katıldı.


Platformun amaç ve hedefleri ile ilgili bir sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman il genelinde ilk ve orta öğretim kurumlarının genel durumu, kentteki okulların fiziki şartları, derslik ve öğrenci sayısı, ihtiyaçlar, eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik hayata geçirdikleri projeler, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, hayat boyu öğrenme faaliyetleri, özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen projeler, 2023 Eğitim Vizyonunun getireceği yenilikler, sosyal kültürel ve sportif çalışmalar ile devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.


Yapılan sunumun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Bedir Deveci, "Daha önce Valimiz Aykut Pekmez Başkanlığında kurumlar bazında çeşitli platform toplantılarımızı gerçekleştirmiştik. Bugünde bunlardan biri olan Milli Eğitim Platformu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Toplantımızın amacı Adıyaman'da eğitim ve öğretim kalitesinin daha üst noktalara çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalar, eğitimin güncel sorunları ve çözüm önerilerini bilimsel bir çerçevede ele alarak eğitim alanında yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik ortak çözümler üretmektir. Bu platform toplantıları paydaşların katkı ve desteği ile daha da zenginleşecektir" dedi.


Toplantı, Adıyaman'daki eğitim öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yönetim önerileri ile ilgili katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük rezalet! Evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki görüntüleri çekti
Öğretmen anatomi dersine özel kıyafetle geldi, öğrenciler şaşırdı 6174: Matematikçileri 70 yıldır büyüleyen esrarengiz sayı 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
15:50 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Son Dakika
15:50 Tokat'ta kuvvetli rüzgar seraları vurdu - Son Dakika
15:47 Büyükşehirden su baskınlarına anında müdahale - Son Dakika
15:46 Boyabat İmam Hatip Lisesinden iki il birinciliği - Son Dakika
15:45 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması - Son Dakika
15:35 Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
15:28 Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:54:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Platformu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]