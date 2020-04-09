Milli Eğitim Sağlık Çalışanlarına Kucak Açtı - Son Dakika

Yahyalı ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Öğretmen Evi, korona virüs salgınında ilçede görev yapan 24 sağlık çalışanının hizmetine sunuldu.



Yahyalı ilçesinde yapımı ve iç tefrişatı tamamlanan yeni Öğretmen Evi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk incelemelerde bulundu.



Yapılan incelemelerin ardından açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Yahyalı Öğretmen Evi tefrişi yapıldı resmi açılışı olmadı. Özel günlerde alkışladığımız fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız için hızlı bir şekilde hazırladık. Öğretmen Evi'nin korona virüs salgınında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının kullanımına açtık. Yahyalı Öğretmen Evi'nde 24 Sağlık çalışanımız burada kalıyor hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ