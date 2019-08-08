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Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahlat'ı gezdi

10 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen eğitim yönetimi seminerine katılan şube müdürleri, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi.

Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahlat'ı gezdi, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen eğitim yönetimi seminerine katılan şube müdürleri, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi.
Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen gezi kapsamında 81 ilin şube müdürleri Ahlat Müzesi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü, Sahil Kalesi ve kale içinde bulunan tarihi camiler ile Abdurrahman Gazi türbesini ziyaret etti.
Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Abdurrahman Çakır, bu bölgeye ilk defa geldiğini belirterek, "Tarihi zenginliklerimizi ve Ahlat gibi bir ilçemizin tarihi geçmişinin bu kadar zengin olduğunu ilk defa öğrendim. Yetkililerimize semineri burada düzenledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gökay Tuncer, ilk defa görüğü Ahlat'ın tarihi yapılarından ve doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini söyledi.
Bitlis, Ahlat, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:36 Kaynak: AA
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