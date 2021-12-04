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Milli Eğitim Şurası'nda önerisi kabul edilen liseliden "öğrenci komisyonu da kurulsun" talebi - Son Dakika

Milli Eğitim Şurası'nda önerisi kabul edilen liseliden "öğrenci komisyonu da kurulsun" talebi

04.12.2021 13:33

Öğrencilere bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerde vergi indirimi sağlanmasına ilişkin önerisi 20. Milli Eğitim Şurası'nda oy birliğiyle kabul edilen lise öğrencisi İsmet Çağrı Kızılağıl, Şura'da öğrenci komisyonu kurulmasını talep etti.

Öğrencilere bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerde vergi indirimi sağlanmasına ilişkin önerisi 20. Milli Eğitim Şurası'nda oy birliğiyle kabul edilen lise öğrencisi İsmet Çağrı Kızılağıl, Şura'da öğrenci komisyonu kurulmasını talep etti.

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan Milli Eğitim Şurası'nda üye olarak oy verme hakkı tanınan öğrenciler, komisyonlarda söz alarak görüş ve önerilerini sundu.

Öğrenciler arasında yer alan Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kızılağıl'ın, dün genel kurul kapanış programında dile getirdiği, öğrencilere bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerde vergi indirimi sağlanması önerisi dikkati çekti.

Bu önerisi oy birliğiyle kabul edilen Kızılağıl, gelecek yıllarda düzenlenecek şuralardaki özel ihtisas komisyonları arasında sadece öğrencilerin yer aldığı bir komisyonun olması talebinde bulundu.

"Genel Kurul'da önerimizi dile getirmemiz etkili oldu"

Kızılağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20. Milli Eğitim Şurası'nın açılış törenine katıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile tanıştığını, ayrıca "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" özel ihtisas komisyonuna üye olarak katıldığını anlatan Kızılağıl, "Çok güzeldi açıkçası, 20. Milli Eğitim Şurası'na katılmak çok büyük bir deneyimdi bizim için." dedi.

Kızılağıl, komisyonda tek tek incelenen 30'u aşkın maddeyle ilgili sınıf arkadaşı Recep Avşaroğlu ile öneriler sunduklarını belirterek, "Liyakata dayalı bir eğitim sisteminin yapılması, meslek liselerindeki öğrencilere akademik dersler açısından zengin bir yol haritası izlenmesi gibi önerilerimiz oldu. Ama dün Bakan Bey ile konuşmamız çok çok daha etkili oldu." diye konuştu.

Komisyon çalışmalarında öğrencilere bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerde vergi indirimi sağlanmasına ilişkin öneriyi sunmadıklarını ve bu tavsiye kararını Genel Kurul'da dile getirdiğini aktaran Kızılağıl, şöyle devam etti:

"Bu öneriyi dile getirince çok çok önemli oldu. Sonuçta 'eğitimde fırsat eşitliği' ana temasında toplanıyoruz ve teknoloji bu bağlamda çok çok önemli. Bu ülkede düşük bütçeli aileler de var. Onların da teknoloji, bilgisayar, telefon gibi şeylere ulaşması gerekiyor. O açıdan da o öneriyi sundum ve sağ olsun sayın Bakan'ımız oylattı. Tabii oy birliğiyle kabul edilince ben de çok mutlu oldum. Genel Kurul'da önerimi sunacağım zaman bir telaş yaşamadım çünkü biz de eğitim camiasının içerisindeyiz. Sayın Bakan'ımız da zaten görüşlerimizi dile getirebileceğimizi gayet kibar bir dille bizlere açıkladı. Sağ olsun bize destek verdiler. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bize söz hakkı verdi."

"Elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum"

Kızılağıl, şuraya tüm paydaşların katılımının öğrenciler açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İnşallah gelecekte ayrı bir öğrenci komisyonu açılmasına yönelik bir ümidim, inancım var ki bu da çok güzel olur. Ayrı bir öğrenci komisyonunun açılıp orada da o kararların değerlendirilmesi ve sonrasında öğrencilerin de daha çok söz hakkı olması iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Okulunda mesleki imkanların bulunduğunu ve birçok işini telefonunda yapabildiğini ifade eden Kızılağıl, şunları kaydetti:

"Öncelikle tabii bu okulu seçmemde mühendis olma hayalim etkili oldu. Elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum. Buradan da görüyorsa Selçuk Bayraktar'a çok içten selamlarımı iletiyorum. Bize cidden çok ümit verici şeyler var. SİHA/İHA'lar, geliştirdiğimiz birçok proje var. Bu açıdan elektrik elektronik mühendisi olarak gelecekte savunma sanayiinde rol almak istiyorum. Sonrasında da aynı zamanda şairlik vesaire onun gibi belirli bazı hedeflerim var. Ama hep Türkiye'nin, vatanımızın, bayrağımızın yararına işler yapmak istiyorum."

Milli Eğitim Şurası'nda önerisi kabul edilen liseliden öğrenci komisyonu da kurulsun talebi
Milli Eğitim Şurası'nda önerisi kabul edilen liseliden öğrenci komisyonu da kurulsun talebi
Milli Eğitim Şurası'nda önerisi kabul edilen liseliden öğrenci komisyonu da kurulsun talebi
Milli Eğitim Şurası'nda önerisi kabul edilen liseliden öğrenci komisyonu da kurulsun talebi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Şurası'nda önerisi kabul edilen liseliden 'öğrenci komisyonu da kurulsun' talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Şurası'nda önerisi kabul edilen liseliden "öğrenci komisyonu da kurulsun" talebi - Son Dakika
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