Milli Eğitim toplum yararına program başvuruları için imzalar atıldı - Son Dakika

Milli Eğitim toplum yararına program başvuruları için imzalar atıldı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu( İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş arasında 'Toplum Yararına Program' kapsamında imzalar atıldı.

Milli Eğitim toplum yararına program başvuruları için imzalar atıldı, System.String[]

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu( İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş arasında 'Toplum Yararına Program' kapsamında imzalar atıldı.

Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda asgari ücret ile 66 adet temizlik personeli ile 38 adet güvenlik personelinin çalıştırılması ile ilgili protokol imzalandı. Katılımcılar 2020 yılı içerisinde 'Toplum Yararına Program' (TYP) kapsamında 23 Eylül ile 22 Haziran tarihleri arasında haftada 6 gün Pazartesi ve Cumartesi günleri arasında olacak şekilde çalıştırılacağı açıklandı.

Başvurular sadece https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak olup Kurum Birimlerinden ve Hizmet Noktalarından başvuru kabul edilmeyeceği söylendi. Başvurular ilçe bazında kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacak. Başvurular sonrasında işe alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. Kuralarda sadece Milli Eğitim yetkilileri ve Noter hazır bulunacak olup katılımcı kabul edilmeyecek.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk katını aşması halinde yani 2020 yılı için 3 bin 480 TL., söz konusu adreste oturan kişiler TYP katılamayacak.

Her haneden sadece bir kişi TYP katılımcısı olabilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, "İlçemize, okullarımıza ve katılımcılara hayırlı olsun" dedi. - ZONGULDAK

Toplum Yararına Program, Zonguldak, Çaycuma, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim toplum yararına program başvuruları için imzalar atıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Son Dakika: Fenerbahçe'nin bankalara olan borcu 5 ay ertelendi
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Annesinin Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti         
16:14
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı         
12:29
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi         
10:59
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi         
10:36
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü         
10:06
Bakan Pakdemirli: Üreticilerin hesaplarına 20 milyon TL 'kuru üzüm' bedeli yatırıldı Bakan Pakdemirli: Üreticilerin hesaplarına 20 milyon TL 'kuru üzüm' bedeli yatırıldı         
10:06
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Korona aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı! Klinik, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi Korona aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı! Klinik, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi         
09:33
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Bursa'da 14 erkeği Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi         
09:24
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak         
08:41
Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar         
08:10
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 03:59:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim toplum yararına program başvuruları için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei