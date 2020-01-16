Milli Eğitim ve Diyanet personeline yönelik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik İstanbul'da düzenlenen "Sosyal Uyum Çalıştayı"nın Anadolu Yakası ayağı da tamamlandı.

İlki dün Avrupa Yakasında gerçekleştirilen çalıştayın, Anadolu Yakası'na yönelik programı da Bostancı'daki bir otelde düzenlenen oturumların ardından sona erdi.

Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ev sahibi toplumun sosyal uyumunu artırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen çalıştaya, 800'ün üzerinde İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı.

Programda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Göç Uzmanı Ali Rıza Beşkat, "Yabancıların Sosyal Uyumları ve Doğru Bilinen Yanlışlar", İl Göç Geçici Koruma Grup Başkanı Ömer Dumlu, "Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri, Yerel Düzeyde Koordinasyon Mekanizmaları", Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Sünetçi, "Yabancıların Din Hizmetlerinden Etkin Faydalanması ve Yönlendirme Mekanizması", Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden Hukuk Müdür Yardımcısı Can Vodina ve Mülteci Koruma Asistanı Ayşen Şansal, "Yabancıların Uyum Güçlükleri, Nedenleri ve Saha Gözlemleri", Milli Eğitim Bakanlığından Hilal Büke, "Yabancı Öğrencilerin İş ve İşlemleri" başlıklarında sunum yaptı.



Avrupa ve Anadolu Yakasında birer gün şeklinde gerçekleştirilen çalıştay, bugün yapılan oturumların ardından sona erdi.