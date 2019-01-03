Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü'nden Örnek Hizmet
45 dakika önce
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce 'Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalığı İş Birliği Protokolü' imzalandı.
Erzurum
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü
'nce 'Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalığı İş Birliği Protokolü' imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir tarafından imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile eğitim ve araştırma çalışmaları, toplumda sağlıklı yaşam kültürünün teşviki ve sağlık okuryazarlığının niteliğinin artırılması hedefleniyor. Yapılan protokolle Erzurum geneli ile 20 ilçede, okul öncesi (60 ay ve üzeri) ve ilkokulların tüm kademelerinde (1, 2, 3, 4 sınıf tüm çocuklarda) ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılacak.
Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun tüm kesimlerinde bilgi düzeyini ve farkındalığı artırarak davranış değişiklikleri oluşturmak amacıyla bu protokolün yapıldığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir yaptıkları ortak açıklamada şunları söylediler:
"Bu protokolün amacı okul öncesi ve ilkokul düzeyinde yürütülmekte olan uygulamaları daha etkin hale getirmek, veli-öğretmen-sağlık çalışanı ekseninde çalışmalarda karşılaşılan aksaklıkları ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarımızın ortaklaşa yürüttüğü çeşitli programlar bulunmaktadır. Okul sağlığı kapsamında ilkokul öğrencilerine ağız ve diş taramaları, Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine yılda iki kez olmak üzere flor vernik uygulaması ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ağız-diş taraması yapılması öngörülmüştür. Ayrıca senede bir kez ilkokul öğrencilerine diş fırçası, diş macunu ve kalemlikten oluşan set dağıtılmaktadır. Planlanan çalışmalarla bu uygulamaların daha etkin, daha kapsamlı yapılması amaçlanmaktadır. Yapılacak olan tarama programı sayesinde Erzurum'da ağız ve diş sağlığı açısından tanımlayıcı bilgileri (okul çocuklarında çürük sıklığı, diş hekimine gitme sıklığı, vb.) elde edilmesi hedeflenmektedir." - ERZURUM
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:19 Kaynak: İHA
Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar
Volkan Demirel, Düzenlediği Basın Toplantısında Gözleri Dolarak Özür Diledi