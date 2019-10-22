Milli Eğitim ve Ticaret bakanlıkları arasında dış ticaretin geliştirilmesi protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında dış ticaretin ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Selçuk, iki bakanlık arasında dış ticareti geliştirmek konusunda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve dolayısıyla ülke ihracatına katkı sağlanması amacıyla işbirliği ortaya koyduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 'Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü' imza törenine Bakanlar Ziya Selçuk ile Ruhsar Pekcan katıldı. Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında dış ticareti geliştirmek konusunda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve dolayısıyla ülke ihracatına katkı sağlanması amacıyla işbirliği ortaya koyduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Son derece yüksek olarak ele aldığımız dış ticaret alanında en büyük paydaşımız olan Ticaret Bakanlığı'yla iş birliği yaparak, yetişmiş iş gücü ihtiyacını önemli ölçüde geliştirme konusunda bir hedefimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak dış ticareti geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi kolaylaştıracak ve bu amaçla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mersin illerinde 4 okulumuzda protokol faaliyetleri yürütülecek biçimde çalışmamız söz konusu" dedi.

'KOMŞULARIMIZ BİZİM DOĞAL TİCARET ORTAĞIMIZ'

Ticaret Bakanı Pekcan ise dış ticaretin ve uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde mutlaka iyi eğitilmiş, yetkin, donanımlı insan kaynağına ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Pekcan, "Sayın Selçuk, ben bu projeyi ilk dile getirdiğim andan itibaren destek verdi. Türkiye dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline gelmiş bulunmaktadır. Bugün dünyanın en büyük 17'nci ekonomisiyiz. 1996 yılından beri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamız var ve coğrafi olarak Avrupa'nın, Asya'nın, Kuzey Afrika'nın ve Rusya'nın ortasındayız. Komşularımız bizim doğal ticaret ortağımız; ancak zaten bu ticaret ortaklarımızla ihracatımızın büyük bir kısmı buralara yapılıyor. Göreve geldiğimden beri insanlarımızı ne kadar farklı pazarlara çekmeye çalışsam da insanlar hep alıştıkları pazarlara gidiyorlar; ancak dünya ticaret savaşlarından ve korumacılık önlemlerinden kaynaklanan bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor" dedi.

'EĞİTİLMİŞ İŞ GÜCÜNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

Türk dizilerinin Türkiye'nin uluslararası pazarlarda, Asya'da, Ortadoğu'da, Afrika'da ve Avrupa'da çok ciddi talep gördüğünü söyleyen Pekcan, "Bu diziler Türkiye'nin tanıtımına gerçek anlamda çok ciddi katkı sağlıyorlar ve telif hakları vasıtasıyla da dünyaya dağıtılıyorlar ve bunlar da döviz kazandırıcı hizmetlerimizin arasına girmiş oluyor. Bütün bu sektörlerde çalışmak için nitelikli ve eğitilmiş iş gücüne çok ihtiyacımız var. Bunun yanında dijital teknolojiler de hızla gelişiyor ve dünyanın bir ucundaki tüketiciler öbür ucundaki üreticiden malını talep edip alabiliyor. Küçük işletmelerimizin de bu e-ticaretten faydalanmak üzere girişimde bulunduğunu görüyoruz. E-ticarete ilgi duyan gençlerimizin lise çağından itibaren bu eğitim sürecinin içerisinde yer almasını istiyoruz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte her türlü eğitim desteğini vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakanlar Selçuk ve Pekcan, iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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