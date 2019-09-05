Son Dakika Haberleri: Milli Eğtim Bakanı Selçuk: "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen...
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Milli Eğtim Bakanı Selçuk: "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen...

10 dakika önce

Milli Eğtim Bakanı Selçuk: "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk."

Milli Eğtim Bakanı Selçuk:

Milli Eğtim Bakanı Selçuk: "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk."

Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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