Milli Eğtim Bakanı Selçuk: "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen...
10 dakika önce
Milli Eğtim Bakanı Selçuk: "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk."
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:22 Kaynak: AA
Milli Eğtim Bakanı Selçuk: "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk."
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