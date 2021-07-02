Milli Elektriktli Tren Setlerinin Test Sürüşleri Başlıyor - Son Dakika

Milli Elektrikli Tren Seti Lansman Töreni, Bakan Karaismailoğlu ve törene canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla Sakarya'da gerçekleştirildi.

Karaismailoğlu, "Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin son testlerine başlıyoruz" dedi.

Milli Elektrikli Tren Seti Lansman Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve törene canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Sakarya'da gerçekleştirildi. Sakarya'da aynı dakikalarda "Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi"nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setleri hareket etti.

Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Raylı sistemleri Anonim Şirketi Sakarya fabrikasından sizleri selamlıyoruz. Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin son testlerine başlıyoruz" derken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkede yerli ve milli olarak üretilen ilk elektrikli tren setlerinin vatana millete hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setlerinin hareket etmesinin ardından program son buldu.

-TÜRASAŞ, bir dünya markası haline geldi

Türkiye'deki raylı sistem araçlarının farklı bölümlerinin üretildiği üç önemli şirket olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ı, 4 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜRASAŞ çatısı altında birleştirildi. Bu reform hareketiyle ülkemiz raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme ve sinerji yakaladı. TÜRASAŞ, ülkemizin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasitesi ile bugün bir dünya markası oldu. İlk Milli Elektrikli Tren Setimiz de tarihe geçerek, milli demiryolu endüstrimizin ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğini en büyük kanıtı oldu. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü Bünyesinde kurduğumuz Alüminyum Gövde Üretim Tesisimizde üretilen bu araçlar bugüne kadar ürettiğimiz konvansiyonel vagonlardan farklı Alüminyum Gövdeli olarak üretilmektedir.

Seri üretimde yüzde 75 yerlilik hedefleniyor

Uluslararası standartlara göre tasarlanan Milli Elektrikli Tren Setleri, fabrika testleri geçen yıl başarıyla tamamlayarak yol testlerine başladı ve testleri sorunsuz bir şekilde tamamlayarak projede büyük başarı sağladı.

Milli Elektrikli Tren Setleri, Saatte 160 kilometre işletme hızına sahip olacak şekilde alüminyum gövdeli olarak üretildi. Prototip üretiminde yüzde 65 yerlilik sağlanırken, seri üretimde yüzde 75 yerlilik hedeflendi. Araç gövdeleri, işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara mukavim şekilde tasarlanarak, alüminyum ekstrüzyon profillerden üretildi. Milli Elektrik Tren Setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ve beklentileri üst düzeyde karşılayacak özelliklerdedir. 2021 yılı sonunda sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yolcu taşımacılığına başlayacak ve yıl sonu itibariyle milletimiz milli elektrikli setlerle seyahat edebilecek. TCDD Taşımacılık A. Ş. ile yapılan protokol kapsamında 2022'de 4 set, 2023'te 15 set, 2025'e kadar ise toplamda 56 set teslim edilecek.