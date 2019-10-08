Milli elektromanyetik top seri atışa geçti
17 dakika önce
209 Blok2, gelişmiş özellikleriyle sahada askeri ve sivil yetkililerin karşısına çıktı.
ŞAHİ-209 Blok2, gelişmiş özellikleriyle sahada askeri ve sivil yetkililerin karşısına çıktı. Testlerde daha yüksek güçlerde ve seri atışlar yapıldı. Türkiye'de ilk defa geliştirilen elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri de atışlarda kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:11
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