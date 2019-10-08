Son Dakika Haberleri: Milli elektromanyetik top seri atışa geçti
Son Dakika Ekonomi Milli elektromanyetik top seri atışa geçti

Milli elektromanyetik top seri atışa geçti

17 dakika önce

209 Blok2, gelişmiş özellikleriyle sahada askeri ve sivil yetkililerin karşısına çıktı.

Milli elektromanyetik top seri atışa geçti, System.String[]

ŞAHİ-209 Blok2, gelişmiş özellikleriyle sahada askeri ve sivil yetkililerin karşısına çıktı. Testlerde daha yüksek güçlerde ve seri atışlar yapıldı. Türkiye'de ilk defa geliştirilen elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri de atışlarda kullanıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı
Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi Facebook, Google Play'da 5 milyar barajını geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:28:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli elektromanyetik top seri atışa geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]