Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı

Milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.

Milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.

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