Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı
1 saat önce
Milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.
Milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:07
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