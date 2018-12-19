Son Dakika Haberleri: Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı

Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı

1 saat önce

Milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.

Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı, System.String[]
Milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:07 

Ekonomi
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