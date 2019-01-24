Milli Elektroşok Silahı Wattozz Malezya'da Tanıtıldı - Kuala

Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli elektroşok silahı Wattozz'un ilk uluslararası tanıtımı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapıldı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli elektroşok silahı Wattozz'un ilk uluslararası tanıtımı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapıldı.



Projenin sahibi Albayraklar Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve şirket CEO'su Sertan Ayçiçek'in katıldığı tanıtım programına Malezya emniyet güçleri ve ordusundan çok sayıda temsilci katıldı.



Geleneksel Malay dansı ve dualar eşliğinde başlayan etkinlikte açılış konuşmasını Malezya Deniz Kuvvetlerinden emekli binbaşı ve Wattozz'un satış sözleşmesi ortağı Dian Synergy firmasının yönetim kurulu üyesi Rabayah Rahmat yaptı.



Adnan Albayrak yaptığı konuşmada, "Çok şükür enerji silahı alanında ABD'nin tekelini kırdık. 25 yıldır yapılmayanı biz yaptık, bize nasip oldu. Bundan dolayı Allah'a hamdediyoruz." dedi.



Albayrak, Wattozz'u çok üstün özelliklerle yaptıklarını, birçok ülkeden satış sözleşmesi talebi aldıklarını belirtti.



Dian Synergy Genel Müdürü Bahtiyar İbrahim de Wattozz silahının teknik detaylarını ve piyasada yarışacağı ABD ürünü "Taser" markasına kıyasla üstün özelliklerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.



Tanıtım etkinliği Albayraklar Şirketler Grubu ve Dian Synergy yöneticilerinin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.



AA muhabirine konuşan Dian Synergy yönetim kurulu üyesi Rabayah, "Malezya Deniz Kuvvetlerindeki tecrübeme dayanarak bu silahın oldukça başarılı olduğunu ve ülkemizde kullanımının fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle güvenlik güçleri mensuplarında elektroşok silahı kullanımının yaygınlaşması can kayıplarını azaltacaktır." ifadesini kullandı.



Geçen ay ilk olarak Malay firmasıyla 5 milyon dolarlık satış sözleşmesini imzalayan Wattozz için Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya gibi ülkelerden de teklifler geldi.



Dünyanın ilk kablosuz enerji silahı olma özelliğini taşıyan Türk üretimi Wattozz, çift atış özelliği ve 10 metrelik atış menziliyle uluslararası alanda ilgiyle karşılanıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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