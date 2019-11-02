Son Dakika Haberleri: Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme'de 5 arsayı satışa çıkardı
Son Dakika Ekonomi Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme'de 5 arsayı satışa çıkardı

Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme'de 5 arsayı satışa çıkardı

6 saat önce

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme'de 5 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştireceğini duyurdu.

Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme'de 5 arsayı satışa çıkardı, System.String[]

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, Çeşme'de 5 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştireceğini duyurdu.


Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, Dalyan Mahallesi'nde 4, Sakarya Mahallesi'nde de 1 arsanın ihale ile satılacağını açıkladı. A-2 konut imarlı arsaların satış ihalesinin, 14 Kasım Perşembe günü saat 09.40'tan itibaren Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirileceği bildirildi. Yayınlanan ilan metninde, taşınmazların satış şartnamesi ve eklerinin mesai saatleri içerisinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak görülebileceği de açıklandı. - İZMİR

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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