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Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı - Son Dakika

Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı

18.02.2022 10:39

Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptıBURSA Bursa'da orman kiralayan vatandaş kiraladığı ormandaki ağaçları keserek katliam yaptı.

Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı

BURSA Bursa'da orman kiralayan vatandaş kiraladığı ormandaki ağaçları keserek katliam yaptı.

Nilüfer ilçesine bağlı Atlas köyünde Milli Emlak'tan ormanlık arsa kiralayan Murat Ş, kiraladığı ormanlık alandaki 100 yıllık 100 adet çam ağacını kesti. Kiraladığı ormandaki tüm ağaçları kesmek isteyen vatandaşa köylüler tepki göstererek izni olmadığı için müdahale ederek kesim durdurttu. Hemen yetkililere haber veren köylüler köylerindeki orman katliamına tepki gösterdi. Ağaçların kesildiği bölgeye giderek inceleme yapan DOĞADER yöneticileri ise yetkilileri göreve davet etti. Köylüler kalan ağaçların da arsayı kiralayan vatandaş tarafından kesileceği endişesi yaşıyor.

Kesilen ağaçları yerinde inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Nilüfer Atlas köyünde orman katliamı yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye geldik. Gördük ki Milli Emlak'tan Atlas köyünde arsa kiralayan vatandaş arsadaki 100 yıllık 100 adet çam ağacını kesmiş, muhtemelen buradaki ağaçları keserek buraya bir konteynır yerleştirip bağ evi yapacak. Milli Emlak'a ait buna benzer çok sayıda mülk var. Buraları Milli Emlak kiralayıp gelir elde ediyor. Bu kiralanan alanların vasfının yitirilmemesi lazım, yani burası orman vasfında kiralanıyorsa bu şekilde kullanılmalı. Tarım alanı vasfında kiralanıyorsa bu şekilde kullanılmalı. Kiralandığı alan dışında kullanılmamalı. Burada bir katliam yapılmış. 100 yaşında 100 adet çam ağacı kesilmiş, orman tahrip edilmiş, sağolsun muhtarımız duruma müdahale edip daha fazla ağacın kesilmesini önlemiş ama vatandaş "ben yine keseceğim" demiş. Biz Milli Emlak'a sesleniyoruz, lütfen kiraladığınız yerlerin vasıflarını kontrol edin. Kiraya uygun yerler değilse kiralamayın"

Daha fazla ağaç katliamının önüne geçen Atlas Köyü Muhtarı Mustafa Bilgiç, "Köyümüzdeki arsayı kiralayan vatandaş burada ağaçları keserken köylüler haber verdi. Hemen yetkili yerleri aradık. Sorduk, "izni var mı" diye. "Bize izni yok" denildi. Biz de halk olarak müdahale ettik. Burada 300 adet çam ağacı var buranın tamamen talan edilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı

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Katliam, Bursa, Emlak, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı - Son Dakika


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