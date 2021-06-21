Milli Emlak Taşınmaz İhale Satış İlanı - Son Dakika

Kastamonu Milli Emlak Müdürlüğü taşınmaz malların (kamu konutları) satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 57 Merkez/ Kastamonu adresindeki binasının 1. katında bulunan ihale komisyon huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazlara ilişkin bilgiler ekli dosyadadır.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler ayrıca https://kastamonu. csb. gov. tr ve https://www. milliemlak. gov. tr internet adreslerinden de görülebilir.