Son Dakika Haberleri: Milli Enerji Silahı 'Wattozz' İçin 5 Milyon Dolarlık Anlaşma

Milli Enerji Silahı 'Wattozz' İçin 5 Milyon Dolarlık Anlaşma

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan milli elektroşok silahı Wattozz için Malezyalı bir firma ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.

Milli Enerji Silahı 'Wattozz' İçin 5 Milyon Dolarlık Anlaşma, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan milli elektroşok silahı Wattozz için Malezyalı bir firma ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı. Albayraklar Şirketler Grubu tarafından üretilen Milli Elektroşok Silahı Wattozz'a dünyadan sipariş yağıyor. Lansmanı yapıldığı günden bu yana büyük yankı uyandıran dünyanın ilk kablosuz elektroşok silahı Wattozz için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'YE YILDA ORTALAMA 250 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAMAK"

Malezyalı firma yetkilileri, Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve Albayraklar Savunma firmasının CEO'su Sertan Ayçiçek'in hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Adnan Albayrak Milli ve Yerli Wattozz silahı için dünyanın bir çok ülkesinden siparişler aldıklarını, hedeflerinin Türkiye'ye yılda ortalama 250 milyon dolar döviz girdisi sağlamak olduğunu söyledi.

"100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN BAŞVURU VAR"

Albayrak, Wattozz'un artık Dünya Markası haline geldiğini ve kendilerine 100 ün üzerinde farklı ülkeden gelen distribütörlük başvurularını değerlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi. Malezyalı firma yetkilisi Bakhtiar Bin Ibrahim ise yapılan anlaşmadan dolayı büyük onur ve heyecan duyduklarını Türkiye'nin ürettiği ürünlerin kalitesine güvendiklerini ve Wattozz Elektroşok Silahı'na hayat kurtaran bir silah gözüyle baktıklarını, bu silahı ülkelerine kazandıracak olmaktan dolayı da ayrıca büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İmza töreninde silahın Malezya'daki basın tanıtımı 24 Ocak 2019 tarihinde Kuala Lumpur da üst düzey katılımcılar eşliğinde gerçekleşeceği bilgisi verildi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:46 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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