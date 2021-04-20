SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı - Son Dakika

SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı

20.04.2021 10:19

SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı"Türk eskriminde yıldızlar kategorisinde en iyi dereceyi aldım""Pandemide antrenman yapamadım""En büyük hayalim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek"Çankaya Eskrim Kulübü Başkanı Ozan Sarı: Aleyna 5 yılda 10...

SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı

"Türk eskriminde yıldızlar kategorisinde en iyi dereceyi aldım"

"Pandemide antrenman yapamadım"

"En büyük hayalim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek"

Çankaya Eskrim Kulübü Başkanı Ozan Sarı: Aleyna 5 yılda 10 antrenman kaçırmamıştır

"Kısıtlı bütçelerle bu dereceyi aldı"

Başantrenör Ali Nazmi Şekerci: Aleyna'yı yeteri kadar uluslararası maça gönderemedik

Kulüp Antrenörü Emre Karakaş: Normalleşme süreci ile birlikte özel çalışma planı yaptık

Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Aleyna Ertürk, bir ilke imza atarak yıldızlar kadın epe branşında dünya altıncısı oldu. Aleyna Ertürk, 'Bu zamana kadar yıldızlar branşından alınmış olan en iyi derece' dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan 16 yaşındaki milli eskrimci Aleyna Ertürk, '2 ay boyuncu kapalıydık, kendi evimde antrenörlerimin verdiği antrenman reçetelerini uyguladım. Dışarıda elimden geldiği kadarıyla antrenmanlarımı devam ettirdim. Normalleşme süreciyle birlikte kondisyon antrenmanlarımı gerçekleştirdim. Eskrim antrenmanlarıma düzenli olarak geldim. Kulübümüz açıldı ve antrenörlerimiz çalıştırdı beni düzenli bir şekilde. Bu şekilde şampiyonaya hazırlandım. Yıldızlar branşından dünya altıncısı oldum. Bu beni çok mutlu etti öncelikle. Bu zamana kadar yıldızlar branşında alınmış olan en iyi derece şu anda. Çok mutluyum açıkçası. Yarış öncesi heyecanlaydım ama sonradan rahatladığımı düşünüyorum' diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK'

Eskrimin epe dalında yarışan milli sporcu, hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak, 'Yıldızlar branşında Avrupa, Dünya birincisi olmak istiyorum. Gençler ve büyüklerde de aynı şekilde. Olimpiyatlarda da tabi ki ülkemi temsil edip, ülkemi kürsüye çıkarmak istiyorum. En büyük hayalim bu. Bunu gerçekleştirmek için de çok çabalıyorum, çok emek veriyorum. İlerde de bunu yapabileceğimi düşünüyorum, inanıyorum. Son 2 yıldır da Türkiye'de yıldız, genç, büyükler kategorisinde birinci sıradayım. Yapabileceğimi biliyorum' ifadelerini kullandı.

ÇANKAYA ESKRİM KULÜBÜ BAŞKANI OZAN SARI: ALEYNA 5 YILDA 10 ANTRENMAN KAÇIRMAMIŞTIR

Çankaya Eskrim Kulübü Başkanı Ozan Sarı da, Aleyna'nın çalışma prensibine dikkat çekti. Sarı, "Burada genç sporculara örnek olması açısından Aleyna belki 5 yılda 10 antrenman kaçırmamıştır. Çok ciddi antrenman yapan, düzenli olarak antrenörlerini, hocalarını dinleyen bir sporcumuz ve bunun karşılığında yıldızlar dünya altıncısı olarak şu anda aldı. Kulüp olarak Aleyna'ya olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz imkanlarımız dahilinde? dedi.

'KISITLI BÜTÇELERLE BU DERECEYİ ALDI'

Yıldız ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda aldığı derecenin kısıtlı imkanlarla elde edildiğini belirten Ozan Sarı, 'Çankaya Eskrim Spor Kulübü olarak Aleyna ile 5 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç açıkçası hem kendisinin hem antrenörlerinin hem kulübünün ciddi anlamda özverisiyle dolu. Ciddi anlamda çok büyük emek ve alın teri ile gerçekleşti. Hem maddi olanaklarının çok kısıtlı olması nedeniyle hem kulübümüzün hem ailesinin açıkçası rakiplerimizden dezavantajlıydık. Fakat bu dezavantajı biz hep çalışarak, daha fazla çalışarak kapatmaya çalıştık' şeklinde konuştu.

BAŞANTRENÖR ALİ NAZMİ ŞEKERCİ: ALEYNA'YI YETERİ KADAR ULUSLARARASI MAÇA GÖNDEREMEDİK

Aleyna Ertürk'ün eskrime başladığından beri hocalığını yapan Ali Nazmi Şekerci, 8 yıldır büyük emekler verdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Daha önce başlayan bir eskrimcinin tanıdığı olduğu için o şekilde geldi. Bana geldiğinde 8 yaşındaydı. Küçük bir kızımızdı. Ama çok agresif, hiperaktif bir kızdı. Zaten eskrimde o bizim için çok değerli bir şey. Hareketli olması, çabuk düşünmesi hiperaktifler çabuk düşünür. O şekilde başladı ve hiç kesintisiz 8 yıldır benimle birlikte çalışıyor. Türkiye koşullarında aslında iyi ama rakiplerimiz olan Avrupa, Dünya koşullarında iyi değil. Neden iyi değil' Biz yeteri kadar uluslararası maçlara gönderemedik. Mesela Aleyna'nın yaş kategorisinde 8 tane yarış var. Bunun hepsine katılıyorlar. Dolayısıyla Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na gelmeden önce 8 tane uluslararası maça katılıp tecrübe elde etmiş oluyorlar. Ama bizim kızımız böyle bir şey yaşamadı. Direkt Dünya Şampiyonası'na gitti hiç tecrübesi olmadan bence bu altın madalyadan daha değerli bir şey.?

KULÜP ANTRENÖRÜ EMRE KARAKAŞ: NORMALLEŞME SÜRECİ İLE BİRLİKTE ÖZEL ÇALIŞMA PLANI YAPTIK

Normalleşme süreci başladığından beri Aleyna'yı Dünya Şampiyonası'na hazırlamak için özel olarak çalışmaya başladıklarını belirten Kulüp Antrenörü Emre Karakaş, 'Haftada 4 gün antrenmanımızın yanı sıra özel derslere çağırdık, bire bir ilgilendik. Ali hocamın bahsetmiş olduğu gibi uluslararası tecrübesi yeterince olmadığı için bu konuda mental olarak hazırlamaya çalıştık, tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Süreçte dünya altıncılığı geldi. Daha ileriye gitmek, daha iyi başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz, ediyoruz' diye konuştu.

SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı
SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı

Çankaya, Eskrim, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Milli eskrimci Aleyna Ertürk, yıldızlar epe kategorisinde ilke imza attı - Son Dakika Spor


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