Milli eskrimci Cengizhan Öner, Finlandiya'da şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli eskrimci Cengizhan Öner, Finlandiya'da şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Milli eskrimci Cengizhan Öner, Finlandiya'da şampiyon oldu

28 dakika önce

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cengizhan finalde Fin rakibi Ilkka Koski'yi 14-13 mağlup etti.

Milli eskrimci Cengizhan Öner, Finlandiya'da şampiyon oldu, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cengizhan finalde Fin rakibi Ilkka Koski'yi 14-13 mağlup etti.


Pul müsabakalarındaki 6 müsabakanın 5'ini galibiyetle tamamlayan Cengizhan Öner, tablo 64'ü maç yapmadan geçti. Tablo 32'de Estonyalı rakibini mağlup eden genç eskrimci, tablo 16'da Büyük Britanyalı Filfred Brown'u saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İspanyol rakibini mağlup eden Cengizhan, yarı finalde Büyük


Britanyalı Tristan Lumineau'yu 15-11 mağlup ederek finale yükseldi.


Emir Akal, Yalgın Yeter, Ali Mustafa Seçik'ten kurulu erkek takımı ise turnuvayı 15. sırada tamamladı. 14 Yaş Altı Kızlar Epe'de de Kayra Naz Özcan 17. oldu


Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:01 
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