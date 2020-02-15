Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı - Son Dakika Spor

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

20 dakika önce

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Avrupa Yıldızlar Turnuvası'nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı.

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı, System.String[]

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Avrupa Yıldızlar Turnuvası'nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.

Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

Avrupa, Zagreb, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Altay Bayındır'ın Ankaragücü maçında yaptığı hata, sosyal medyada tepki çekti Fark 2'ye çıktı, F.Bahçe büyük yıkım yaşadı! Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:48:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]