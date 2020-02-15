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Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı
20 dakika önce
Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Avrupa Yıldızlar Turnuvası'nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:28 Kaynak: AA
Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Avrupa Yıldızlar Turnuvası'nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.
Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.
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