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Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı
54 dakika önce
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.
Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30
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