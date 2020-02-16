Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.



Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.



