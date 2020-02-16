Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı - Son Dakika Spor

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

54 dakika önce

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.


Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.


Hırvatistan, Zagreb, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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