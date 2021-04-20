Milli eskrimci Fatma Zehra Köse'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Fatma Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün verilen örneklerde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi sürecinin evde devam ettiğini belirtti. Milli eskrimci, "3-4 gündür koronavirüs semptomları vardı. Dün testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ve hafif atlatıyorum. Tedavime evde devam ediliyor. Sakatlık nedeniyle 2 ay sonra antrenmanlara başlamıştım. En kısa sürede yeniden pistlere döneceğim." ifadelerini kullandı. Fatma Zehra Köse, 2019 yılında Fransa'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Kılıç Milli Takımı'nda yer almıştı.

Son Dakika

Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı

Son Dakika! Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkanı ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı

Sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da sahiller turistlerle doldu taştı

Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti