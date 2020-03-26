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Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
6 saat önce
23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili "Evde kalın" mesajı gönderdi.
"Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın"
- 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili "Evde kalın" mesajı gönderdi.
Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, "Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fatma Zehra Köse'nin açıklamaları
Fatma Zehra Köse'nin evde yaptığı çalışmalar
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:53 Kaynak: DHA
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