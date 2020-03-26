Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal - Son Dakika

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Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
6 saat önce
SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusalLütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.
SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın
- 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.
Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:00 Kaynak: DHA
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