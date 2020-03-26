SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.