Son Dakika › Spor › Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal - Son Dakika Spor
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
6 saat önce
SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusalLütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.
SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı