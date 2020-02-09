Milli eskrimci İrem Karamete İtalya'da 23. oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli eskrimci İrem Karamete İtalya'da 23. oldu - Son Dakika Spor

Milli eskrimci İrem Karamete İtalya'da 23. oldu

6 saat önce

Milli eskrimci İrem Karamete, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Grand Prix'yi 23. sırada tamamladı.

Milli eskrimci İrem Karamete İtalya'da 23. oldu, System.String[]

Milli eskrimci İrem Karamete, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Grand Prix'yi 23. sırada tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ilk gününde oynanan ön eleme maçlarını yenilgisiz tamamlayarak ana tabloya kalan İrem Karamete, flörede Fransız rakibi Constance Catarzi'yi 15-7 yenerek tur atladı.

Son 32 turunda Japon Yuka Ueno'nun rakibi olan milli sporcu, karşılaşmayı 15-10 kaybederek organizasyona 23. sıradan veda etti.

Grand Prix'de mücadele eden diğer milli flöreciler Poyraz Tuncer 84'üncü, Martino Minuto 100'üncü, Baha Baykal Çetinel 215'inci, Alp Eyüpoğlu ise 217'nci sırada yer aldı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde kılıç branşında gerçekleştirilen Gençler Dünya Kupası'nda piste çıkan milli eskrimcilerden Işıl Ulusaloğlu 11'inci, Tuğçe Rana Kaya 60'ıncı, Emirhan Çiftci 23'üncü, Umut Kaya 32'nci, İsmail Kerem Mescioğlu 45'inci, Sinan Par 48'inci, Muhammed Furkan Kalender 51'inci, Murat Sarp Aşık 53'üncü, Hamza Yiğit Üsen 57'nci, Özkan Zorlu Yıldırım 70'inci, Orhun Erke Simav

73'üncü, Bilgehan Şahlan 78'inci ve Yağan Soykan 89. sırada organizasyonu bitirdi.

Torino, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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