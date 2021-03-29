Milli eskrimci İrem Karamete olimpiyat kotası aldı

Katar'ın başkenti Doha'da 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenen Grand Prix'de 8. olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde eden Milli eskrimci İrem Karamete, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan ilk eskrimci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Karamete, Grand Prix'de elde ettiği 8'incilik ile 21 puan kazanarak, Avrupa'nın en iyi ikincisi konumunda olimpiyat kotasını elde etti.

Açıklamada, "Yaşanan bu gelişme ile milli sporcumuz İrem Karamete, eskrim branşı için puan usulüne geçildikten (1984) sonra tarihimizde ikinci kez (ilk defa direkt/elemelere kalmadan) olimpiyatlara katılma hakkını elde etmiş oldu." ifadelerine yer verildi.