Son Dakika Haberleri: Milli eskrimci Martino Minuto'dan altın madalya
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Milli eskrimci Martino Minuto'dan altın madalya

17 dakika önce

Eskrimde milli flöreci Martino Minuto, Slovakya'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda (Memorial de Martinengo 2019) altın madalya kazandı.

Milli eskrimci Martino Minuto'dan altın madalya, System.String[]

Eskrimde milli flöreci Martino Minuto, Slovakya'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda (Memorial de Martinengo 2019) altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen şampiyonada Minuto, sırasıyla Hırvat Leo Smrekar, Macar Tamas Liszkai, İtalyan Filippo Guerra, Singapurlu Kevin Jerrold Chan, Avustralyalı Sholto Douglas'ı yenerek final çıktı.

Finalde İtalyan sporcu Davide Filippi ile karşılaşan Minuto, rakibini 15-14'lük skorla yenerek şampiyon oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi veren İtalyan asıllı milli eskrimci Martino Minuto, kısa süre önce Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen satellite turnuvalarında altın madalya elde etmişti.

Turnuvayı, milli sporcular Alisa İsbir 19, Poyraz Tuncer 43, Alp Eyüpoğlu 45, Firuze Ayşen Güneş 51, Utku Özyalçın 69 ve Baha Baykal Çetinel 76. sırada tamamladı.

Memorial, Slovakya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:14 Kaynak: AA
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