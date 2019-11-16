Son Dakika Haberleri: Milli eskrimci Nisanur Erbil'den Taşkent'te gümüş madalya
Son Dakika Spor Milli eskrimci Nisanur Erbil'den Taşkent'te gümüş madalya - Son Dakika Spor

Milli eskrimci Nisanur Erbil'den Taşkent'te gümüş madalya

6 saat önce

Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı.

Milli eskrimci Nisanur Erbil'den Taşkent'te gümüş madalya, System.String[]

Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı.


Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bugün başlayan Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı. Milli eskrimci kazandığı bu madalya ile kadınlar ferdide Gençler Dünya Kupaları'nda eskrimde bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etmiş oldu. Bununla birlikte, 10 ülkeden eskrimcilerin madalya mücadelesi verdiği organizasyonda piste çıkan olimpik havuz sporcuları Deniz Selin Ünlüdağ 10., Aylin Çakır ise 13. sıranın sahibi oldu.


Taşkent'te bugün gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda Nisanur Erbil 6'da 5 galibiyetle tamamladığı pul müsabakalarının ardından tablo-64'ü maç yapmadan geçerek direkt tablo-32'ye yükseldi. Nisanur, t-32'de karşılaştığı Azeri rakibi Aysel Ahadova'yı 15-7, t-16'da Özbek sporcu Gülbanu Esemuratova'yı 15-8, çeyrek finalde Özbek rakibi Tulkinoy Bekbaulieva'yı 15-3 ve yarı finalde karşılaştığı Rus sporcu Dariya Drozd'u 15-12 yenerek adını finale yazdırdı ve Zaynab Dayibekova'nın rakibi oldu. Milli sporcu finalde karşılaştığı Özbek rakibine 15-12 mağlup olarak ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.


Organizasyon kapsamında yarın Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır'dan oluşan Genç Kadın Kılıç Milli Takımı, takım müsabakalarında mücadele edecek. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti
Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-0 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli eskrimci Nisanur Erbil'den Taşkent'te gümüş madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]