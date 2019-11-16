Son Dakika Haberleri: Milli eskrimci Nisanur Erbil, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı
Son Dakika Spor Milli eskrimci Nisanur Erbil, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı - Son Dakika Spor

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı

6 saat önce

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı, System.String[]

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan organizasyonda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Nisanur Erbil, gümüş madalya elde etti.

Nisanur, kazandığı bu madalyayla Gençler Dünya Kupalarında kadınlar ferdide bugüne kadarki en iyi dereceyi elde eden milli sporcu oldu.

10 ülkeden eskrimcilerin madalya mücadelesi verdiği organizasyonda mücadele eden olimpik havuz sporcularından Deniz Selin Ünlüdağ 10, Aylin Çakır ise 13. sırayı aldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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