Son Dakika Haberleri: Milli Eskrimciler Belarus'ta Kampta

Milli Eskrimciler Belarus'ta Kampta

41 dakika önce

Milli eskrimciler Belarus'ta kondisyon kampına girdi.

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Milli eskrimciler Belarus'ta kondisyon kampına girdi.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Olimpik havuz ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Enver Yıldırım, Hakan Yıldırım, Zehra Köse, Bağdagül Tuncan ve Iryna Shchukla Belarus'un başkenti Minsk'teki Olimpik Hazırlık Kampı'nda kondisyon depolamaya başladı.

Millilerin kampı, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:53 Kaynak: AA

Türkiye, Belarus, Spor
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