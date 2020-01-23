Milli eskrimciler hafta sonu 4 ülkede piste çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli eskrimciler hafta sonu 4 ülkede piste çıkacak - Son Dakika Spor

Milli eskrimciler hafta sonu 4 ülkede piste çıkacak

6 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eskrim heyecanı, yarın Tunus'taki Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonası ile Katar'ın başkenti Doha'da Grand Prix ile başlayacak.

Milli eskrimciler hafta sonu 4 ülkede piste çıkacak, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eskrim heyecanı, yarın Tunus'taki Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonası ile Katar'ın başkenti Doha'da Grand Prix ile başlayacak.


Tunus'ta 26 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda flöre branşında Alisa İsbir, kılıçta Tuğçe Rana Kaya ve epede Aleyna Ertürk kürsü mücadelesi verecek.


Aynı tarihlerde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Grand Prix'te ise epe branşında İlke Özyüksel ve Harun Mihrioğlu piste çıkacak.


Finlandiya'nın Espoo şehrinde 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası ve Uluslararası 14 Yaş Altı Espoo Cup'ta epe branşında milli sporcular Kar Işıtan, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Ayşe Şirin Karoğlu, Emir Akal, Uğur Kınalı, Cengizhan Öner, Ali Mustafa Seçik ve Yalgın Yeter madalya için ter dökecek.


İtalya'nın başkenti Roma'da aynı tarihlerde düzenlenecek 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda kızlar flörede Fatima Zehra Anbarlılar, Şevval Pelin Cantenar, Almıla Birçe Durukan, Lal Ertün, Mercan Hocaoğlu, Selma Defne Karataban, Melike Taşdelen, erkekler flörede ise Poyraz Türker, Can Alkış, Alp Tuna Korkmaz, Kayhan Sırmacı, Poyraz Tuncer Türkiye'yi temsil edecek


Katar, Tunus, Doha, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:50 
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