Milli eskrimciler hafta sonunda 3 ülkede piste çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli eskrimciler hafta sonunda 3 ülkede piste çıkacak - Son Dakika Spor

Milli eskrimciler hafta sonunda 3 ülkede piste çıkacak

6 saat önce

Milli eskrimciler, hafta sonunda Yunanistan, Macaristan ve Lüksemburg'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda boy gösterecek.

Milli eskrimciler hafta sonunda 3 ülkede piste çıkacak, System.String[]

Milli eskrimciler, hafta sonunda Yunanistan, Macaristan ve Lüksemburg'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda boy gösterecek.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda büyük kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ kürsü mücadelesi verecek.

Yunanistan'daki organizasyonla aynı tarihlerde Lüksemburg'da büyük erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım ve Çağlayan Nehir Fırat piste çıkacak.

Macaristan ise hafta sonunda epe branşında eskrimcileri ağırlayacak.

Başkent Budapeşte'de düzenlenecek Grand Prix'de Türkiye'yi Lal Erman, Beyza Halvacıay, Ilgın Betül Şeker ve Hilmi Taha Ekenler temsil edecek.

Macaristan, Lüksemburg, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek
Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi esnasında Rus polisinin görev yaptığı Serakib'de çatışma çıktı Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi!

Son Dakika Haberleri
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:51:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli eskrimciler hafta sonunda 3 ülkede piste çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]