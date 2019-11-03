Son Dakika Haberleri: Milli eskrimcilerden anlamlı davranış
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Milli eskrimcilerden anlamlı davranış

7 saat önce

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil, lösemi hastalığına farkındalık oluşturmak için maske takarak gösteri maçında karşılaştı.

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Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil, lösemi hastalığına farkındalık oluşturmak için maske takarak gösteri maçında karşılaştı.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Gençler ve Büyükler Flöre ile Kılıç Açık Şampiyonaları sırasında, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında maskelerini takan Deniz Selin ve Nisanur, saha kenarında kısa süreli bir gösteri maçı yaptı.

Milli sporcular, mücadelenin ardından sarılarak birbirini tebrik etti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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