Son Dakika Haberleri: Milli Eskrimcilerden Dünya Kupası'nda Bronz Madalya

Milli Eskrimcilerden Dünya Kupası'nda Bronz Madalya

29 dakika önce

Eskrimde Cezayir'de gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli takım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli Eskrimcilerden Dünya Kupası'nda Bronz Madalya, System.String[]
Eskrimde Cezayir'de gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli takım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Aylin Çakır, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, organizasyonun çeyrek final mücadelesinde Japonya'yı 45-44 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Milliler yarı finalde Fransa'ya 45-43 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Bu karşılaşmanın ardından üçüncülük mücadelesine çıkan milliler, Belçika'yı 45-32 yenerek bronz madalya elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:30 Kaynak: AA

Cezayir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Milli Futbolcu Tanju Çolak, Kosovalı Sporseverlerle Buluştu Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu

Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1 Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 23:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eskrimcilerden Dünya Kupası'nda Bronz Madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]