Milli eskrimcilerden Sofya'da 21 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli eskrimcilerden Sofya'da 21 madalya - Son Dakika Spor

Milli eskrimcilerden Sofya'da 21 madalya

7 saat önce

Sofya Kupası Eskrim Turnuvası'nda 12-14 yaş altı epe-flöre ile 17 yaş altı ve gençler flöre kategorilerinde piste çıkan milli eskrimciler 21 madalya kazandı.

Milli eskrimcilerden Sofya'da 21 madalya, System.String[]

Sofya Kupası Eskrim Turnuvası'nda 12-14 yaş altı epe-flöre ile 17 yaş altı ve gençler flöre kategorilerinde piste çıkan milli eskrimciler 21 madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuva Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 15-16 Şubat tarihlerinde düzenlendi.

Turnuvanın ilk gününde 12 yaş altı kızlar-erkekler epe ve flöre ile 17 yaş altı kızlar-erkekler flöre kategorilerinde karşılaşmalar yapıldı. Bu kategorilerde milli sporcular 2'si altın, 4'ü gümüş ve 7'si bronz 13 madalya elde etti.

İkinci gününde piste çıkan eskrimciler ise 1 altın, 1'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Bulgaristan, Türkiye, Sofya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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