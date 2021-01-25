Milli fırkateyn Türk savunma sanayisinde kilometre taşı olacak - Son Dakika

Milli fırkateyn Türk savunma sanayisinde kilometre taşı olacak

25.01.2021 11:03
Milli fırkateyn Türk savunma sanayisinde kilometre taşı olacak, System.String[]

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un geldiği noktanın, katkı veren tüm yerli firmaların başarısı olduğunu belirterek, projenin "savunma sanayisinde kendine yeten ülke" hedefi için önemli bir kilometre...

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un geldiği noktanın, katkı veren tüm yerli firmaların başarısı olduğunu belirterek, projenin "savunma sanayisinde kendine yeten ülke" hedefi için önemli bir kilometre taşı olduğunu bildirdi.

İnşa malzemelerinin tedariki, tasarım dokümanları ve işçilik resimlerinin hazırlanması STM'nin sorumluluğunda bulunan, tüm silah elektronik ve ana tahrik sistemi de dahil olmak üzere platform sistemlerinin tedariki, test ve entegrasyon süreçlerinin sorumlulukları ile bütünleşik lojistik destek işlemleri de bu şirket tarafından yürütülen İstanbul Fırkateyni'nin, yüzde 75 yerlilik oranıyla 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Askeri gemi dizaynı ve inşasında Türkiye'nin lider firması STM'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine, ana yüklenicisi oldukları, ülkenin ilk milli fırkateyninin denize indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) öncülüğünde yürütülen "İ Sınıfı Fırkateyn Projesi" kapsamında İstanbul gemisinin denize indirilmesinden gurur duyduklarını ifade eden Güleryüz, "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve şirketimiz arasında, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olan TCG İstanbul'un tedarikine ilişkin, 2019 yılının Eylül ayında imzalanan sözleşmeden bugüne, entegratör kimliğimizle, beraberce yol aldığımız 220 firmayla birlikte canla başla bugünü görebilmek için çalışıyoruz. TCG İstanbul, Mavi Vatan savunması için bir araya gelmiş ASELSAN ve HAVELSAN'dan KOBİ'lerimize, irili ufaklı tüm yerli firmalarımızın başarısıdır." dedi.

"Kendi fırkateynlerimizi üretebilme gururu"

Güleryüz, ana alt yüklenicilerden biri oldukları MİLGEM Projesi'nin ilk 4 gemisi Ada sınıfı korvetlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tesliminin ardından, projenin devamı niteliğinde bulunan ve inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden İ Sınıfı Fırkateyn Projesi'nde, bu kez ana yüklenici olduklarını söyledi.

Özgür Güleryüz, şöyle konuştu:

"STM, MİLGEM Ada sınıfı korvetlerden TCG Ufuk'a, donanmamızın AY ve Preveze Sınıfı denizaltılarının modernizasyonundan Yeni Tip Denizaltı Projesi'ne, entegratör kimliği ve mühendislik kabiliyetleriyle Mavi Vatan savunmasına kritik katkılar sunan bir şirket. Donanmasıyla caydırıcılığını kanıtlamış ülkemizin imkan ve kabiliyetlerine güç katan STM olarak, İstanbul Fırkateyni'mizi denizde görmekten ve milli fırkateynimizi ülkemize, savunma ekosistemimizde yer alan yerli firmalarımızla birlikte kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. Tecrübe ve kabiliyetlerimize güvenerek bizleri destekleyen ve kendi fırkateynlerimizi üretebilme gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, birlikte yol aldığımız tüm firmalarımız adına teşekkür ederim. Donanmamıza teslimi yapılan Ada Sınıfı MİLGEM korvetlerinin ardından, bu kez ilk MİLGEM Fırkateyni'ne de imza atarak, ülke savunmamıza sunduğumuz katkıyı daha da artırabilmiş olmaktan ise tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte STM olarak onur duyuyoruz."

KOBİ'lere önemli sorumluluk

Gelişmiş denizcilik ve muharebe yeteneğiyle tamamen milli imkanlarla tasarlanan İstanbul Fırkateyni için üretim yapan firmalardan büyük çoğunluğunun KOBİ olduğunu vurgulayan Güleryüz, şu bilgileri verdi:

"Projede 150'den fazla sistem için 80'e yakın alt yüklenici firma üretim yapıyor. Sözleşmeli ve siparişle çalışılan firma sayısı yaklaşık 220. Üretim yapan firmaların büyük çoğunluğu ise KOBİ statüsünde. Yüzde 75 yerlilik oranıyla 2 yıl sonra teslim edeceğimiz bu fırkateynde, tüm firmalarımızla ülkemizde bir ilki, bir hayali gerçek kılmak üzere yola çıktık. Milli elektronik harp sisteminden yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörlerden muhabere ve seyir sistemlerine, firkateynimize yerli imzası atan tüm firmalarımızla birlikte bunu başardık. Elde ettiğimiz bu başarıyı, ülkemizin savunma sanayisinde kendine yeten bir ülke olabilmesi, tüm ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayabilmesi hedefine giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olarak görüyor, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere, bu hayalin gerçek kılınmasında emeği geçen tüm yerli firmalarımızı gönülden kutluyorum."

"Rotamız milli"

Özgür Güleryüz, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet Projesi kapsamında ilk gemi olan TCG Heybeliada'nın (F-511) 2011'de, ikinci gemi TCG Büyükada'nın (F-512) 2013'te, üçüncü gemi TCG Burgazada'nın (F-513) 2018'de, dördüncü gemi TCG Kınalıada'nın ise (F-514) 2019'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini anımsattı.

"Rotamız milli" diyerek katettikleri bu yıllar içinde, askeri gemi dizaynı ve inşasında STM olarak ekosistemlerini, yeni yerli firmalarla sürekli güçlendirdiklerini dile getiren Güleryüz, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta, tüm ekosistemimizle birlikte takdire şayan olsa da savunmada tam bağımsız bir Türkiye için yolumuz hala uzun ancak STM olarak tasarım yapabilme, teknoloji üretebilme, rekabetçi ve özgün çözümler geliştirebilme gücümüzü, milli projelerimiz sayesinde savunma sanayimize üretim yapar hale gelebilen ve sayıları giderek artan yerli firmalarımızla paylaşma fırsatı buldukça, yarınlarımızın birlikte çok daha güvenli ve çok daha güçlü olacağına dair inancımız da azmimiz de artıyor. Biliyoruz ki bir araya gelerek sağlayacağımız vatan savunmasıyla, gelecekte tüm halkımız, tüm Türkiye kazanacak. Bu inançla STM olarak yarını yerli firmalarımızla birlikte inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

İstanbul, Türkiye, Milli, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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