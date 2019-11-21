Milli fiyasko!

TÜRKİYE, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çok başarılı bir performans gösteren A Milli Takım'la gurur duyarken, futbolumuzun geleceği olan Ümit Milli Takım cephesinde işler hiç de iyi gitmiyor. Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin yaptığı Ümit Milliler, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta oynadığı 6 maçta sadece 4 puan alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra'nın yer aldığı grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde edip, 4 mağlubiyet alan ay yıldızlı gençler adına daha üzücü olan olay, ortaya konan futbolun hiç 'umut vermemesi.'



Vedat İnceefe soruları yanıtsız bıraktı



GRUPTAKİ tüm puanlarını Arnavutluk'tan alan Ümit Milli Takım, son olarak önceki gün grubun zayıf halkası Andorra'ya 2-0 yenilerek tam bir şok yaşadı. 80 bin nüfuslu Andorra o kadar zayıf bir takım ki, son 13 yılda bizde başka sadece Arnavutluk'a 2 gol atabilmişti. Ümitlerimiz 6 karşılaşmada 4 puanla grubun son sırasına gerilerken, Andorra 2 maçı eksik olmasına rağmen averajla bizi geçip, 5. sırada yer aldı. Millilerde dikkat çeken diğer nokta, 6 maçta tam 4 kırmızı kart görmüş olmalarıydı. Tablo böyle olunca eleştiriler Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe üzerinde yoğunlaştı. İnceefe'yi telefonla arayıp, konu ile ilgili düşüncelerini öğrenmek istedik. Ancak İnceefe, şu an için yorum yapmak istediğini belirtip sorularımızı yanıtsız bıraktı.



TFF'nin ne yapacağı bekleniyor



PEŞ peşe yaşanan başarısız sonuçların ardından, "Peki Ümit Milli Takım'da hangi futbolcular var?" sorusu akıllara gelebilir. Hemen cevaplayalım... Kadroda gerçekten çok önemli isimler var. Fenerbahçe'den kaleci Altay Bayındır, Schalke 04'ten Ahmed Kutucu, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Beşiktaş'tan Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Bursaspor'dan Ataberk Dadakdeniz, Sassuolo'dan Mert Müldür ve Çaykur Rizespor'dan Oğuz Kağan Güçtekin gibi gelecekte A milli olması beklenen isimler var. Bu oyunculardan Altay, Hüseyin Türkmen, Ahmed, Muhayer, Berkay, Güven ve Halil İbrahim, Andorra'ya 2-0 yenildiğimiz karşılaşmada forma giydi. Gelinen bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Ümit Milli Takım konusunda radikal bir karar alıp almayacağı merakla bekleniyor.

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