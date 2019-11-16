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Milli forma için ter dökecekler

6 saat önce

Bodrumspor'un yelkencileri, 18-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma seçilmek için mücadele edecek.

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Bodrumspor'un yelkencileri, 18-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma seçilmek için mücadele edecek.


Bodrumspor'un yelkencileri, 18-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma seçilmek için mücadele edecek.


Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan "TYF Türkiye Şampiyonası" Yelken Yarışları İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gerçekleştirilecek.


Şampiyona 2020 Milli Takımlar seçme özelliği de taşıyor. Bodrum Belediyesi Bodrumspor yelken takımı da şampiyonaya katılmak üzere Bodrum'dan ayrıldı. Sporcularımız Milli Takım'a girebilmek için ter dökecek. - MUĞLA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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