Son Dakika Haberleri: Milli formayla raket sallayacaklar
Son Dakika Spor Milli formayla raket sallayacaklar

Milli formayla raket sallayacaklar

1 saat önce

Zonguldaklı masa tenisi sporcuları Özgür Yılmaz ve Şükrücan Yılmaz Gençler kategorisinde Kıbrıs'ta ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli formayla raket sallayacaklar, System.String[]

Zonguldaklı masa tenisi sporcuları Özgür Yılmaz ve Şükrücan Yılmaz Gençler kategorisinde Kıbrıs'ta ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek.


Zonguldaklı masa tenisi sporcusu Özgür Yılmaz Çorum Belediyespor forması altında Gençler Türkiye Şampiyonu olurken Şükrücan Yılmaz ise Zonguldak DSİ forması altında Gençler Türkiye sekizincisi oldu. Özgür Yılmaz ve ve Şükrücan Yılmaz aldıkları bu başarı ile 22-26 Ekim tarihleri arasında Kıbrıs'ta yapılacak Gençler Yıldızlar Dr. Fazıl Küçük Oyunların'da ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek. Kentte son hazırlıklarını yapan genç yetenekler Özgür Yılmaz ve Şükrücan Yılmaz ay yıldızlı forma altında şampiyonluk hedefliyor. - ZONGULDAK

Özgür Yılmaz, Zonguldak, Türkiye, Kıbrıs, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti
KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:22:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli formayla raket sallayacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]