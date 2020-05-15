Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim - Son Dakika

Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim

Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Arda Turan, Fatih Terim'in çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, katıldığı Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray altyapısındaki günlerinden bahseden Arda Turan, "O zamanlar çok efsanevi hocalarımız vardı. Örf ve adeti öğreniyorsun, bir yaş büyüğe bile ağabey diyorsun. Kıyafetin düzgün olmalıdır. Oyunu doğru oynamak, iyi bir insan, iyi bir öğrenci ve en son da iyi bir futbolcu olmayı öğrendim" açıklamasını yaptı.

"HERKESİN BİR ŞEYE YETENEĞİ VARDIR"

Herkesin bir spora veya sanata yeteneği olduğunu savunan Turan, "Kimin nasıl okçu olduğunu, kimin güreşçi, kimin bisikletçi olduğunu bilemeyiz. Popüler sanat ve sporlardan farklı yetenekleri olabilir herkesin. Takım ve spor ruhu içinde olsunlar. Yeteneği ortaya çıkartmak daha önemlidir. Çok yetenekli arkadaşlarımız çalışmayıp paslandılar, az yetenekli olup çok çalışan arkadaşlar daha iyi yerlere geldiler" diye konuştu.

"ANNE VE BABANIN RIZASINI ALMAK ÇOK ÖNEMLİDİR"

"Bazen ebeveynlerin isteğine göre çocuklar, popüler olan dala yönlendiriliyor. Bunu doğru buluyor musunuz" sorusuna yanıt veren milli futbolcu, şu ifadeleri kulandı;

"Hayatta anneler ve babalar asla evlatlarının kötülüklerini istemezler. Anne ve babanın rızasını almak çok önemlidir. Benim doğrularım da vardı küçükken. Ama anne ve babalarımız daha büyük tecrübeye sahipler. Onların bize gösterdikleri koşulsuz ilgiden faydalanmak lazım. Anne ve babanın rızasının alınmasından yanayım. Doğru iletişimle anne ve baba ikna edilecektir. Genç kardeşlerimizin anne ve babalarına seslerini yükselttiğini görüyorum. Ben de bir babayım, bu durum çok üzücü. İletişim ve fikir danışma tabii ki olmalı ama örf ve adet çok önemli. Küçükken anneye bağırdım, Avrupa Şampiyonasına gidemedim sakatlanıp. Kulağımda küpedir."

"MUTLAKA DİL ÖĞRENİN"

Dil öğrenmenin çok önemli olduğunu kaydeden Arda Turan, "Mutlaka ki dil öğrenin. Okulda öğrendiğimiz bazı şeyler hayatta karşımıza çıkmıyor ama dil mutlaka çıkıyor. Artık dil öğrenmek bir artı değil, gerçek. Bir yabancı dil öğrenin, hangisi olursa olsun" yorumunu yaptı.

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCA FATİH TERİM"

"Çalıştığınız en iyi teknik direktör kimdi" sorusuna Turan, "Simeone çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama Fatih Terim beni eğitti. Beni çok iyi eğitti ve geliştirdi" yanıtını verdi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK MÜ, SPORTİF DİREKTÖRLÜK MÜ?

Futboldan sonra ne yapacağına ilişkin konuşan milli futbolcu, "Ben de bilmiyorum ama benim yaşıma gelince, günün şartlarına göre hareket etmeyi öğreniyorsunuz. Kariyeri bitince sporun içinde olmak istiyorum ama o zamanki konumum belirleyecek" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNDAKİ EN BÜYÜK PROBLEM..."

"Türk futbolundaki en büyük problem nedir" sorusuna Arda Turan, "Türk futbolundaki en büyük problem, altyapı, yönetim şekli ve eğitim. Bunların hepsi birbirine bağlı. Biri eksik olunca, Avrupada geride kalıyoruz" yanıtını verdi.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM AMA HİLE ASLA"

Genç sporculara önerilerde bulunan Turan, "Ben kendimden tavsiye vereyim, çok hırslıyımdır. Kazanmak için her şeyi yaparım. Asla hile yapmam, fair olurum. Kazanmak için sonuna kadar mücadele ederim ama dürüst olmak lazım" dedi.

(Kaynak: Hürriyet)

Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Fatih Terim, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:18 

Son Dakika Spor Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim - Son Dakika Spor
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