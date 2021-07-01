Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya, Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile anlaştı.
Cengiz için Roma'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Marsilya sonraki satıştan da yüzde 30 pay vermeyi kabul etti.
Milli futbolcu Cengiz Ünder önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Cengiz, senelik 4 milyon euro kazanacak.
Cengiz Ünder, Fransa'da Marsilya'nın rakibi olan Lille'de Milli Takım'dan arkadaşları Burak, Yusuf ve Zeki ile sezon içinde karşı karşıya gelecek.
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