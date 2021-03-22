Milli futbolcu Cengiz Ünder ile BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ve Cengiz Ünder, açıklamalarda bulundu.

Özgür Güneri, anlaşmanın 2 yıllık olduğunu ve Cengiz Ünder'e sponsorluk ücretinin yaklaşık 3'te 2'sinin bitcoin olarak ödendiğini açıkladı.

Cengiz'le iş birliği yapmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını aktaran Güneri, "Marka olarak spora inanıyoruz. Spora sadece parasal destekten öte beraber bir ortak değer üretebilir miyiz diye bakıyoruz. Umuyoruz ki Cengiz ve BtcTurk, Türkiye'yi dünyada temsil eden markalar olur. Cengiz'in enerjisi kripto para gibi, sahada beklenmedik, ani hareketleri var. İkimizin de hedefi küresel anlamda bir fark oluşturmak. Beraber yürüdüğümüz paydaşlara her zaman değer katmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder: "Milli takımda olamadığım için üzgünüm"

Anlaşmadan dolayı heyecanlı olduğunu belirten Cengiz Ünder ise şunları kaydetti:

"BtcTurk'un milli takımımıza desteği ve sektörün önde gelen markalarından biri olması, bu yolculuğa başlamamızda beni en çok motive eden şeylerin başında geldi. Kripto paralara büyük bir ilgi söz konusu. Gelecekte daha da ileriye gideceğinden şüphem yok. Böylesine büyük bir projenin içinde olmaktan dolayı kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu anlaşma için çok mutluyum. Çünkü farklı bir yapılanma. Yurt dışında ülkemin markasıyla bir arada anılacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun süreli bir proje. Bu da beni heyecanlandırıyor. Umuyorum ki bu süreçte, iki taraf için de güzel ve keyifli işlere imza atacağız."

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer alamayan Cengiz, "Kısa süreli sakatlığımdan dolayı tedavime Sırbistan'da devam etmek zorunda kaldım. Doktorum burada, daha hızlı dönmek için onunla birlikte çalışıyorum. Milli takımda olamadığım için üzgünüm. Üç haftalık bir sakatlığım var, umarım yakın zamanda sahalara döneceğim." diye konuştu.

Milli futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk maçın İtalya ile Türkiye arasında Roma'da oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine ise "Roma'dayken İtalyan arkadaşlarımla sürekli şakalaşıyorduk. İlk maç Roma'da ve onların da heyecanlı olduğunu biliyordum. Benim için çok özel olacak çünkü tekrar Roma'ya döneceğim. Umarım bir aksama olmaz, Roma Stadı'nda tekrar oynamak istiyorum. İtalya Milli Takımı, çok güçlü bir takım. Biz de çok güçlü bir takımız ve çok iyi hazırlanıyoruz. Genç, her geçen gün daha da gelişen bir takımız. Umarım bu süreç bizi iyi yerlere taşır. Ülkemiz de arkamızda, umarım çok iyi işler yaparız." ifadelerini kullandı.

"Umarım uzun yıllar Premier Lig'de forma giyerim"

İngiltere'deki ilk aylarının adaptasyon süreci açısından zorlu geçtiğini belirten Cengiz Ünder, şöyle konuştu:

"Farklı hava ve farklı bir futbol vardı. İtalya'da fiziğe, İngiltere'de taktiğe dayalı futbol var. Benim için zor 3-5 ay oldu. Soğuk havaya ve futbola alışmam uzun sürdü. Şu an alıştığımı düşünüyorum. Aslında çok iyi başlamıştım, sonradan bazı aksamalar oldu. Her zaman hayallerimden biri Premier Lig'de oynamaktı, Leicester City benim için iyi bir kapı oldu. Umarım uzun yıllar Premier Lig'de forma giyerim. İlk yılım tecrübe yılım oluyor, bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

Cengiz, "Futbol dünyasının özel isimlerinden biri olan Vardy ile uyumun nasıl?" sorusunu, "Oraya gitmeden önce de Çağlar'a Vardy'yi soruyordum. Karakterini merak ediyordum. Gittiğim zaman karakterine daha çok şaşırdım, çünkü gerçekten çok iyi biri, çok eğlenceli, çok komik. Sahada onunla oynamak çok iyi. Sürekli top aldığım zaman arkalara kaçıyor, onunla uyumumun gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Birlikte daha fazla oynasaydık, ona çok daha fazla gol attırabilirdim. Buna eminim. Çünkü ilk 5 maç içinde ona 2 gol attırmıştım, daha fazla da attırabilirdim ama olmadı." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, Messi ve Ronaldo ile ilgili gelen bir soruya, "Messi ve Ronaldo'nun devrinin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü ikisi de her hafta çıkıyor ve gol atıyor. Messi küçüklüğümden bu yana en büyük idollerimden biri oldu, her zaman onun maçlarını izlerdim. Messi ve Ronaldo ile karşılıklı oynama şansı yakaladım. Artık az dönemleri kaldı. Onları kalan dönemlerinde izleyerek keyiflerini sürmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Cengiz Ünder, "Mbappe ve Haaland'dan hangisini daha çok beğeniyorsun? Hangisiyle birlikte oynamak isterdin?" sorusu üzerine, "İkisi de özel oyuncular ama ben Mbappe'yi daha çok beğeniyorum. Zaten büyük bir oyuncu ama ileride Mbappe'nin daha da büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Birlikte oynamak istediğim oyuncu sorusuna ise ben Haaland derdim, çünkü ona daha çok gol attırırdım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, unutamadığı golleriyle ilgili ise "Fransa'ya attığım golü söyleyebilirim. Hayatım boyunca unutamayacağım gollerden biriydi. Çünkü son dünya şampiyonunu Konya'da yenmiştik. Milli maçlarda benim açımdan en değerli karşılaşmalardan biriydi. O golü unutamıyorum. Bir de İtalya'ya gittiğimde ilk Verona'ya attığım gol. Çünkü Avrupa'daki ilk golümdü." şeklinde konuştu.