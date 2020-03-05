Milli futbolcu Cenk Tosun ön çapraz bağlarından ameliyat edilecek

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın forveti Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle gelecek hafta ameliyat edilecek.

Everton Kulübü, kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlanan Cenk Tosun'un gelecek hafta ön çapraz bağlarından operasyon geçireceğini duyurdu.

Ameliyatın ardından milli futbolcunun tedavi sürecinin Everton sağlık ekibi gözetiminde kulüp tesislerinde tamamlanacağı belirtildi.

Bu arada kulüpten sahalara dönüş tarihiyle ilgili açıklama yapılmayan 28 yaşındaki Cenk'in sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'tan 2018'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, takımının formasını 51 kez giydi ve 10 gol kaydetti. Cenk, daha fazla forma şansı bulabilmek adına bu sezon ara transfer döneminde kiralandığı Crystal Palace'ta ise 5 maça çıktı ve bir gol attı.

Öte yandan sosyal medyadan sakatlığıyla ilgili açıklamada bulunan Cenk, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor ancak önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.