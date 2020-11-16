Milli futbolcu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı - Son Dakika

Milli futbolcu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı

16.11.2020 15:07
Milli futbolcu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı.

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kutlamada konuşan Efecan, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını belirtti.

Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yiyen Efecan, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Efecan Karaca, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli futbolcu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı - Son Dakika Spor


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