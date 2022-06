Milli futbolcu Eren Elmalı transfere değil milli takıma odaklandı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Kasımpaşa'nın sol beki 21 yaşındaki Eren Elmalı, şu an yalnızca milli takıma odaklandığını ve hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgilenmediğini söyledi.

Eren Elmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk defa A Milli olmanın gururunu yaşıyorum. Gerçekten tarifsiz bir duygu. Her Türk futbolcunun en büyük hayali ülkesinin formasını giymektir. Benim de hayalimdi çok şükür gerçekleşti. Süper bir ortam var, ağabeylerimiz ve arkadaşlarımız tarafından çok güzel karşılandık. Bunun böyle süreceğini düşünüyorum. Yaptığımız idmanlardaki ve kamptaki güzel ortamımızı sahaya yansıtmayı düşünüyoruz. İnşallah da yansıtacağız. Portekiz maçı istemediğimiz bir sonuç oldu. Artık hedefimiz EURO 2024. Ondan önce çok önemli 4 maç oynayacağız. Zorluk derecesi yüksek maçlar bence, hiç kolay maç yok. Bunun da farkındayız, buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnşallah istediğimiz oyunu da sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

"Hakkında birçok transfer haberi çıkıyor. Transferinle ilgili son durum nedir?" sorusunu Eren, "Son durum şöyle, benimle saha dışında ilgilenen menajerim var. Şu an onlar bir kulüple görüşüyorsa görüşüyor. Şu an benim çok bilgim yok. Çünkü şu an milli takıma odaklandım. Çok kritik bir 4 maç var. Benim işim saha içi, benim için saha dışıyla ilgilenen insanlar transferle ilgili gerekiyorsa görüşüyorlardır. Ben kesinlikle saha içine odaklıyım. Böyle de devam edecek." şeklinde yanıtladı.

"Kendimi bir gün Premier Lig'de görmek isterim"

Genç futbolcu, hedefinin bir gün Premier Lig'de oynamak olduğunu belirterek, "Kesinlikle benim de oynamak istediğim ligler var. Tabii ki kendimi bir gün Premier Lig'de görmek isterim. Zorluk derecesi çok yüksek bir lig. 'Kendimi oraya yakın görüyor muyum?' Evet bir iki sene içerisinde olabilir, neden olmasın? Onun için çalışıyorum. Tabii ki hedefim Avrupa. Bu hedefe ulaşabilmek için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

Premier Lig'den çok fazla maç izlediğini aktaran Eren Elmalı, "Premier Lig'de beğendiğin, oyun tarzını yakıştırdığın takımlar hangileri?" sorusuna, "Tüm takımları izliyorum. Liverpool, Manchester City bunlar çok büyük takımlar. Ülkemize göre karşılaştırırsak çok farklı futbol oynuyorlar. Hemen Liverpool, Manchester City zor gözüküyor ama yavaş yavaş kademe kademe arttırarak oraların da olabileceğini düşünüyorum. Neden olmasın?" yanıtını verdi.

"Milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı hedefliyorum"

Milli takımda kendini ispatlamak istediğinin altını çizen Eren, "21 yaşındayım. 21 yaşında ilk kez A Milli oldum. Önümde çok yıllar var. Tabii ki milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı hedefliyorum. Bunun için çalışıyoruz, bunun için takımlarımızda performans veriyoruz. Buradaki ortam, birlik, beraberlik hepsine alışığız. Umarım çok güzel olur ve milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekipte kendinden olan beklentinin farkında olduğunu kaydeden genç futbolcu, "Beklenti bende kesinlikle bir baskı oluşturmuyor ama çok pozitif yönde motive ediyor. Bazı insanların beklenti içerisinde olması beni artı yönde etkiliyor. Bu beklentilerin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile çok iyi iletişimleri olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Kesinlikle kendisinden çok pozitif bir enerji ve geri dönüş alıyoruz. Bizimle çok ilgileniyor, her zaman bizimle sohbet ediyor. Bizimle Türkçe konuşmaya çalışıyor. Çok güzel bir ortam var. İnşallah böyle devam edeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Milli takımda mevkisindeki rekabetten de bahseden Eren Elmalı, "Kesinlikle çok büyük isimler var, gelecek vaat eden isimler var. Güzel bir rekabet ortamı olduğunu düşünüyorum. Bundan da çok memnunum açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.

"En beğendiğim sol bek Theo Hernandez"

Çok fazla maç izlediğini ve mevki olan sol bekte çok önemli isimleri takip ettiğini aktaran Eren, "Günümüzde, en beğendiğim sol bek Theo Hernandez. İnanılmaz formda. Oyun tarzına da kendimi yakın görüyorum. Günümüzde izlediğim en iyi oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.

Eren, "Transferin gözde isimlerindensin. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak senin için ne gibi anlamlar ifade eder?" sorusunu, "Bence anlatılmaz. Olursa anlatamam o anki hislerimi. O anki Şampiyonlar Ligi müziği falan. İnanılmaz bir şey. İnşallah oynamak nasip olur. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. İnşallah nasip olur. Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca çok büyük bir duygu patlaması yaşarım herhalde. İstemsiz olarak." şeklinde yanıtladı.

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz sezonki performansını da değerlendiren Eren, şöyle konuştu:

"Hiç istemediğimiz bir ilk yarı geçirdikten sonra ikinci yarı beklentinin üzerine çıktık. İkinci yarı gerçekten müthiş başladık. Sami Hoca'nın gelişiyle daha çok birlik beraberlik duygusu oldu. Bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İkinci yarı en çok konuşulan takımlardan biriydik. Bizim hedefimiz ikinci yarının lideri olmaktı ama ikincisi olduk. Tabii yaptığımız işle ve aldığımız sonuçlarla gurur duyuyoruz. Çok güzel bir birlik, beraberlik vardı, bunu sahaya yansıttık ve emeğimizin karşılığını da aldık."