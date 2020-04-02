Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: "Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: 'Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım' - Son Dakika

Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: "Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım"

6 saat önce

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yetkililerin uyarılarının dışına çıkılmaması gerektiğini, bu zorlu sürecin birlik ve beraberlik sayesinde atlatılabileceğini söyledi.

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yetkililerin uyarılarının dışına çıkılmaması gerektiğini, bu zorlu sürecin birlik ve beraberlik sayesinde atlatılabileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Fransa'da etkisini artırmasının ardından Türkiye'ye dönen genç futbolcu, Fransa'da yaşadıkları ve evinde kaldığı dönemdeki antrenmanlarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Koronavirüs salgınında fedakarca çalışan sağlık personeline duyduğu minneti dile getiren Ertuğrul Ersoy, "Bu dönemde varını yoğunu veren, kendi canlarından ve ailelerinden fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Benim de ailemde yengem sağlık personeli. Ona ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bütün kalbim, gönlüm, vicdanım ve aklımla devletimin yanındayım." diyen Ertuğrul, "Bu işi bilen kişilerin verdiği mesajları dinlemek, uyarılarını dikkate almak çok önemli. Sağduyulu bir vatandaş olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Ülkemizin güzel insanlarına da bunu önerebilirim. Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım. Biz birlikte güzeliz ve bu buhranlı dönemi hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde, geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık"

Ertuğrul Ersoy, Fransa'dan Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Fransa'da salgının etkisinin artmasından sonra Türkiye'ye döndüğünü anlatan 22 yaşındaki milli stoper, "Fransa'da durum tehlikeli hale gelmeye başladığı andan itibaren bize 5 gün izin verdiler. Kendi evimizde izole halde kaldık. Bana 5 gün yetecek erzağım vardı ve hiçbir şekilde dışarı çıkmadan evde kaldım. Ardından liglerin ertelenmesi kararı çıktı. Fransa'da olay ciddi seviyeye gelmeye başlayınca Türkiye'ye dönmemiz gerekti. Umut Meraş ile ülkemizde, geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık. Sonra ailemin yanına geçtim. Buraya geleli 20 gün oldu ama 2-3 gündür ailemi görebiliyorum. Çok şükür bizde herhangi bir şey çıkmadı." şeklinde konuştu.

Çalışmalarına ailesinin de yaşadığı köyünde devam ettiğini aktaran Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Profesyonel futbolcu olarak performansımızı, fiziksel gücümüzü kaybetmeme adına antrenmanlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ben de köyümdeyim. Çalışabilecek imkanım var. Kendi özel antrenörümle telefon üzerinden görüntülü görüşme yaparak antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum ama bunun ne kadar etkili olacağını bilmiyorum. Profesyonel futbolcunun futboldan uzak kalması çok zor. Bu seviyelere gelen futbolcular, bu işi tutkuyla yapıyor. Bu dönemde tutkumuzdan uzak kaldık. Bu bizi yıpratıyor. Ne olacağı konusunda bir öngörümüz yok. Tekrar bir sezon başı kampı yapar gibi toplanıp ligi devam ettireceğiz ama şu anda günlerimi izole alanımda yaşayarak geçiriyorum. Bir yere çıkmıyorum."

Fransa'da liglerin yeniden başlayacağının öngörüldüğü tarihe kadar yaklaşık 2 aylık bir izin dönemleri olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Bu kadar izni yaz tatillerimizde bile yapmıyoruz. Geri dönüşlerimiz problem olacak. İki haftalık bir süre zarfında bir oyuncu grubu hazırlanıp maça çıkamaz. Sürekli kulüple istişare halindeyiz. Kulübün bir öngörüsü var. Haziran ayının sonlarına doğru ligi tekrardan başlatıp temmuz veya ağustos sonu gibi bitireceklerini, eylülün sonuna doğru da yeni sezona başlayacağımızı düşünüyorlar. Ancak hiç kimse virüsün nerelere gidebileceğini tahmin edemediği için kesin konuşamıyorlar. Ayrıca bu dönemde maaşlarımızda da indirime gittik. Bu ayki maaşımızın kulübümüz verileceğini belirtti ancak önümüzdeki ayki maaşlarımız için indirim yaptık. Herhangi bir talebimiz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:25 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı         
16:05
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar         
16:05
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek         
16:02
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi         
15:49
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı         
15:43
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 18:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: "Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]